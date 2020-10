Gf Vip, Tommaso Zorzi ha una cotta per Oppini e va in crisi: "Non merito questo"

Scherzando si può dire tutto, anche la verità. E' una massima di Freud che sembra proprio fare al caso di Tommaso Zorzi, che nei giorni precedenti ha dato - per gioco - un bacio sulle labbra dell'amico Francesco Oppini per poi accorgersi che da parte sua ci sono sentimenti reali. La confessione è arrivata durante la scorsa notte, quando l'influencer si è confidato con le coinquiline Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.

Tommaso Zorzi ha una cotta per Oppini

"Non sono molto sereno - ha dichiarato Zorzi - Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno. Dovete fare come con i cani, dovete darmi un altro osso. Mi avete nascosto il fischietto, adesso mi date la palla per cortesia? Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore... ahahah certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore".

Orlando ha cercato di consolare l’amico: "Tommy io mi innamorerei senza problemi di te. Se fossi un uomo ci proverei, te lo dico. Sei bello, intelligente, hai un sorriso pazzesco, mi piaceresti sicuro".

Le storie d'amore di Tommaso Zorzi

Nel passato di Zorzi c'è una sola storia importante, almeno stando alle notizie ufficiali: è quella con Marco Ferrero, in arte Iconize ed anch'esso influencer, a cui è stato legato per qualche anno fino alla rottura arrivata alla fine del 2019. La fine della relazione è stata turbolenta e segnata da più ritorni di fiamma ("Siamo un po’ come una malattia venerea che torna", ha scherzato la webstar), ma oggi è definitivamente chiusa. Non solo, proprio Marco è finito al centro di uno scandalo mentre l'ex si trovava nella Casa del GF Vip: è stato accusato - ed ha confermato - di aver inventato un attacco omofobo per ottenere visibilità, spiegando che in quel momento stata attraversando un periodo complicato.