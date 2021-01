Tommaso Zorzi pensa a Francesco Oppini: “Ha una fidanzata, si sposa. Io piango per i caz*i miei”

Il rapporto nato e cresciuto nella Casa del GF Vip tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini torna nuovamente al centro dei discorsi dei concorrenti ancora reclusi nel loft di Cinecittà. Benché il sia uscito dal reality più di un mese fa, il commentatore sportivo è comunque rimasto nel cuore dell’influencer che per lui aveva rivelato di provare dei sentimenti molto forti, gli stessi che, in qualche modo, ha manifestato ancora parlando con Giulia Salemi.

Tommaso Zorzi ricorda Francesco Oppini: “Si sposa, ma non con me”

A margine del party greco organizzato per i vipponi dalla produzione, Tommaso Zorzi è tornato sul suo rapporto con Francesco Oppini, affermando di non prendersi sul serio visto che l’amico è felicemente fidanzato con una donna con cui potrebbe presto convolare a nozze.

“Io mi sono trovato a doverci stare in casa 2 mesi con Francesco Oppini. Io e lui ci siamo sempre presi in giro. Non mi sono mai preso sul serio di questa storia. Anche perché lui ha una fidanzata da tempo”, ha affermato Zorzi parlando con Salemi: “Ascolta amore, se io mi prendessi sul serio sul mio rapporto che ho con lui mi ammazzerei. Perché lui ha una fidanzata. Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Piango per i caz*i miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua”.

Uno sfogo quello di Tommaso che dimostra quanto ancora l’influencer si senta legato a Francesco che, da parte sua, da subito ha ricambiato l’amicizia con un solido supporto. “Io ci sarò sempre, sarò presente o no, in base a quello che vorrai te. Per me non cambia nulla”, la promessa di Oppini nel confronto con Zorzi che adesso torna a pensarlo con nostalgia.

Ho capito che Tommaso non ha ancora metabolizzato la domanda di Signorini a Capodanno a proposito del probabile matrimonio di Francesco 🥺💔 #tzvip pic.twitter.com/kFcIUywghT — Anna (@mamabelarus) January 17, 2021