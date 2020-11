Il Gf Vip dà un costume da donna a Tommaso Zorzi. Lui in lacrime: "Come quando a scuola ridevano di me"

La produzione consegna abiti a tema per la festa di Halloween, ma il 25enne non la prende bene. A consolarlo è Stefania Orlando: "Non meriti più di soffrire, non farti sovrastare"

Ci sono ferite che faticano a rimarginarsi. E che tornano a riaprirsi anche col passare degli anni. E' quanto accaduto ieri sera a Tommaso Zorzi, influencer e concorrente del Gf Vip, che si è visto recapitare un costume da donna per omaggiare la festa di Halloween organizzata dalla produzione. Il 25enne è scoppiato in lacrime: "Non è il vestito - si è sfogato - ma quando sono uscito e gli altri hanno riso, mi ha riportato in mente quando camminavo per i corridoi a scuola e ridevano di me".

Tommaso Zorzi piange, Stefani Orlando lo consola

Come da tradizione, a tutti gli inquilini del loft di Cinecittà sono stati inviati abiti che tema con la famosa festa americana. Nel caso di Zorzi e Stefania Orlando, grandi amici sin dall'inizio di quest'esperienza, sono arrivati i costumi che emulavano le gemelline di Shining. E alla mente dal ragazzo sono tornate le maldicenze subite da bambino.

Impossibile per Tommaso trattenere il pianto. A consolarlo c'ha pensato Stefania. "La gente non si rende conto del dolore che ancora oggi tanti ragazzi devono sopportare - gli ha detto la conduttrice - Dolore di ragazzi fuori dagli schemi ma che alla fine sono migliori: tu sei migliore. E' facile prendersi gioco delle persone più deboli. Tu sei una persona che dà tanto. Non farti sovrastare, non devi piu soffrire Tommy, non devi. Non te lo meriti".

Già durante i primi giorni di permanenza nella Casa, Zorzi se l'era presa con la concorrente Franceska Pepe (oggi eliminata dal gioco) per essersi rivolta a lui dandogli il femminile: "Sono gay, non una donna".

