GF Vip, Tommaso Zorzi rivela: “Stefania mi ha chiesto di litigare per finta”

La lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando è stata tra gli argomenti più discussi nelle ultime ore fuori e dentro la casa del GF Vip, teatro di uno scontro che adesso, alla luce delle spiazzanti ammissioni dell’influencer, si arricchisce di un dettaglio destinato a creare nuove tensioni. Dopo lo scontro, Cecilia Capriotti ha concordato con Zorzi sul fatto che le reazioni di Stefania siano troppo esagerate, tesi sostenuta anche da Dayane, secondo cui la Orlando avrebbe messo in piedi tutto per strategia. Ed è proprio sul punto che è intervenuto l’influencer che, parlando proprio con Cecilia Capriotti, ha affermato che Stefania, dopo aver visto la clip della loro prima lite a ridosso del Capodanno, gli avrebbe chiesto di proseguire su questa linea anche nei giorni successivi.

“Ma senti ti va se questa settimana litighiamo, se facciamo finta. Io le ho detto ‘guarda, queste cose non le faccio’. E le ho pure detto che io a litigare con lei ci rimango male veramente”, è stata la confidenza di Zorzi che ha proseguito: “Mezz’ora dopo di là mi fa ‘quello che ti ho detto prima, lascia perdere, non ti preoccupare’”.

Stefania ha chiesto a Tommaso di litigare per finta #tzvip pic.twitter.com/q2z2sDpO1y — Majida (@MajidaSom) January 10, 2021

Tommaso Zorzi e la richiesta di litigare per finta di Stefania Orlando: la reazione di Cecilia

A quanto pare, però, una richiesta simile Stefania Orlando l’avrebbe fatta anche a Cecilia Capriotti, per poi dire anche a lei si trattasse solo di uno scherzo. “Te lo giuro su Dio e io le ho detto ma con te non sarei mai capace perché poi ci sto male, e lei mi fa no vabbè ma stavo scherzando. Ma che senso avrebbe poi? Me lo ha detto due settimane fa”, ha affermato l’attrice confermando quella che appare come una strategia di Stefania.

Solo un sospetto o davvero è una macchinazione di Stefania per proseguire il proprio percorso nel reality in qualche modo? A questo punto si aspetta la reazione della conduttrice all’inaspettata rivelazione destinata a movimentare i rapporti tra i protagonisti del reality.