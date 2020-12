GF Vip, lite furibonda tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: caos nella Casa

Duro e inatteso scontro tra i due concorrenti: lui la definisce "psicopatica", lei non ci sta e scoppia in lacrime

Nervi tesissimi nella Casa del GF Vip, teatro di una furibonda lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che fino ad ora hanno abituato il pubblico al bel legame stretto durante questi tre mesi convivenza.

Miccia dello scontro sono state le coreografie dei balletti da preparare per la notte di Capodanno: Stefania ha contestato la modifiche apportate da Tommaso, lui ha replicato arrivando a chiamarla “psicopatica” e così è nata l’accesa discussione che ha indotto alle lacrime la concorrente, ferita per essersi sentita apostrofare con un termine che già le aveva causato amarezza quando le era stato rivolto da Samantha De Grenet.

Scoppia la guerra tra i zorzando. Litigio pesante per la coreografia "Fallo tu" "Non sono coreografa"

Non riesco a non ridere #GFVIP pic.twitter.com/nTdVIX2vqk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 30, 2020

Tommaso Zorzi contro Stefania Orlando: “Psicopatica!”. E lei scoppia in lacrime

“Continui a ripetere le cose come Sgarbi. Non lo faccio (il balletto), se tu mi rompi i co**oni per due passi. E non ripetere la stessa frase che sembri mia nonna. Dai fastidio e non sei normale”, le parole di Zorzi contro Orlando durante la preparazione della coreografia: “Una persona che fa le cose apposta per dare fastidio non è normale. Forse un pochino non sei normalissima. (…) Tu parli sopra e urli quindi non si può parlare con te. Se una arriva carichissima alle prove del balletto e dopo due minuti dice "Ah no, la vedo dura", allora le dico "Amore, allora sei psicopatica"”.

Altrettanto furiosa la reazione di Stefania che, in lacrime, a chi tentava di farle capire che Tommaso non intendeva davvero offenderla ha chiesto di non giustificarlo: “È andato a colpire su una cosa che già mi aveva fatto male, sapendolo perfettamente. Non lo giustificate sempre, lui sapeva che quella cosa mi avrebbe colpita e l'ha detta. Evidentemente lui non è amico mio. Io sono stata sua amica, lui no. Non è una stupidaggine”.

Alla fine, però, l’affetto tra Tommaso e Stefania è stato più forte delle incomprensioni, portando a un chiarimento che ha messo la parola fine al malinteso: "Amore, me chiamano "psyco" in continuazione, è il mio soprannome…. Come puoi pensare che io ti voglia offendere…” ha detto lui abbracciando la sua amica che, ancora in lacrime, ha ricambiato l’abbraccio che ha disteso gli animi.

Gli zorzando sclerano, parte 2: "Non rigirare le frittate" "Sei come Sgarbi" #GFVIP pic.twitter.com/Fffci03ReM — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 30, 2020

Stefania vs Tommaso, parte 3: "Mi hai detto psicopatica" #GFVIP pic.twitter.com/A8McF4NUCD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 30, 2020