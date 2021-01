Gf Vip, Zorzi parla del primo fidanzato: "Avevo 19 anni, lui più grande. Poteva farmi tutto"

(Nel video Tommaso parla del suo primo fidanzato)

Nella Casa del Gf Vip si parla dei primi amori e Tommaso Zorzi racconta il suo. Aveva 19 anni ed è stata una storia travolgente, anche se gli ha provocato non poche sofferenze: "È durata un anno e mezzo, con un ragazzo italiano conosciuto mentre abitavo ancora in Scozia".

Una relazione a distanza, fatta di attese e giorni di passione, ma pure di gelosia e tradimenti, come spiega a Giulia: "Avevo 19 anni, se mi rivedo al tempo che paura. Quello che facevo e dicevo, le scene da pazza. Ero una specie di tappetino, ho annullato la mia vita per lui. È andato in Brasile e andavo in Brasile, a Londra e andavo a Londra. Lo seguivo ovunque. Ho perdonato corna, qualsiasi cosa. Poteva farmi tutto. Poteva passarmi sopra con una schiacciasassi e dicevo grazie mille. Mi ricordo pianti, andavo a letto soffocando". Oggi l'influencer non accetterebbe mai una situazione del genere, ma si è perdonato certi errori dovuti alla poca esperienza: "Lui a volte lo sento. Aveva la mia età di adesso (25, ndr). Io adesso non mi potrei mai mettere con uno di 19 anni".

Tommaso Zorzi: "Ero pieno di paranoie"

Tommaso Zorzi ora ricorda quegli anni col sorriso, prendendosi un po' in giro: "Il primo anno ho vissuto all'università (in Scozia, ndr). Avevo questo calendario enorme sulla parete con le X sui giorni che mancavano per rivederlo. Avevo certe paranoie. Le mie paranoie erano che il giorno che l'avrei visto ci sarebbe stato un problema e avrebbero annullato il volo. Passavo le ultime ore prima di partire sul sito Alitalia per vedere se c'erano aggiornamenti. Arrivavo in aeroporto ore prima per essere sicuro di non perdere il volo".