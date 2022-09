Grande Fratello Vip: i top e flop della seconda puntata

Si è appena conclusa la seconda puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa seconda puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Pamela Prati che rivela l'amore per la solitudine

Pamela Prati e questa inaspettata sua riservatezza sono una bella scoperta in un Gf dove il voler apparire a tutti i costi sembra la prerogativa di chiunque. Lei, invece, che tra tanti personaggi ignoti è conosciuta da tutti, sta in silenzio e si fa da parte per vivere la sua tanto amata solitudine. Perché Pamela, spesso al centro del gossip è una donna che ha imparato a stare da sola dopo diverse disavventure e ora ama la sua solitudine come lei sessa ammette. Quindi, promossa!

I momenti così-così

Giovanni Ciacci che entra nella casa come primo sieropositivo

È vero che Giovanni Ciacci vuole rompere il tabù della sieropositività ed è vero che il messaggio da lui lanciato sull'HIV è educativo e innovativo ma sembra un po' che Ciacci ci stia marciando un po' troppo con questa storia della sieropositività per far parlare tanto di sé. È un po' come se Ciacci, con questo comportamento, voglia sfruttare la sua malattia per aumentare la sua popolarità senza soffermarsi sulla sua persona al di là del tema della sieropositività. Poco convincente.

I momenti flop

Ginevra Lamborghini che cerca notorietà sfruttando sua sorella Elettra

Ginevra Lamborghini è disposta a tutto pur di diventare famosa, perfino parlare male della sua famiglia che è l'unica cosa che ha fatto non appena ha messo piede nella casa del Gf Vip. Ginevra, in questa seconda puntata del Gf Vip ha voluto specificare che i motivi della rottura con sua sorella Elettra sarebbe una forte gelosia sviluppata fin da piccole, una competizione nei suoi confronti scaturita dal loro papà che le ha sempre messe a confronto e questi attacchi, questo voler fare un po' la vittima davanti alle telecamere sembra più un modo per finire sui titoli di giornale che per risolvere davvero le cose con sua sorella. Decisamente bocciata.