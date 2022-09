Gf Vip: i top e flop della terza puntata

Si è appena conclusa la terza puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa seconda puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Pamela Prati e il flirt (inaspettato) con Marco Bellavia

Pamela Prati che si espone nei confronti di Marco Bellavia e ammette di essere felice del suo corteggiamento con gli occhi che le brillano è uno dei momenti più belli di questa terza puntata del Gf Vip. I due, sempre più vicini all'interno della casa, vengono considerati una delle prime "coppie" di questa edizione del Gf Vip e la loro purezza e genuinità è davvero bella da vedere.

Antonino Spinalbese che parla di Belen e Luna Marì

Bello anche il momento di onestà di Antonino Spinalbese che racconta le emozioni dell'essere diventato padre a 25 anni e racconta la fine del suo amore con Belen, donna con cui è finita male ma che continua a rispettare spendendo belle parole per la showgirl argentina a cui non porta rancore. Un bel momento e un bell'esempio per tutte le coppie che si lasciano male.

I momenti flop

Le lacrime di Luca Salatino per Soraia

Luca Salatino che scoppia in lacrime dopo aver rivisto la sua fidanzata Soraia (dopo solo 7 giorni di Gf Vip)? Flop! Ok che nella casa le emozioni sono enfatizzate e che la mancanza di sente ancora di più ma piangere come se non si vedesse la prorpia ragazza da mesi se non da anni sembra un po' esagerato. Flop anche il siparietto tra lui, Soraia ed Elenoire.

Giucas Casella e le difese agli attacchi di Attilio Romita

Altro momento flop della serata è stata la scenata di Giucas Casella che è tornato in studio per rispondere alle accuse di Attilio Romita che lo ha chiamato "vecchio bavoso e viscido" per aver avuto atteggiamenti inappropriati con delle giovani donne. Giucas che si dimentica cosa deve dire e che passa immediatamente da un tono ironico a un tono arrabbiatissimo è stato poco convincente e risulta anche abbastanza costruito.