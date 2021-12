Gf Vip, Gianmaria aggredito da un topo nella casa

Che nella casa ci fossero più inquilini di quello che si vede ormai è da qualche mese che lo pensano sia i vipponi sia gli spettatori da casa. I topi a quanto pare passeggiano spesso tra le stanze della casa e Gianmaria Antinolfi ha avuto un incontro ravvicinato con uno degli inquilini pelosi.

A raccontare quanto successo è stato proprio il vippone a Giacomo Urtis, come riporta Biccy:

"Tu non sai cosa è successo a me! Io vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo topo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso! Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta casa, poi è uscito fuori".