Gf Vip: L'ultimatum di Soraya per Luca Salatino

Colpo di scena per Luca Salatino. L’ex volto di Uomini e Donne è stremato dalla mancanza della fidanzata Soraya. Non c’è mattina nel loft di Cinecittà che il romano non esploda a piangere pensando alla sua fidanzata. Così l’ex corteggiatrice estenuata dall’atteggiamento del compagno decide di entrare nella Casa per lanciargli un aut aut. O cambi atteggiamento o torni a casa con me. Alla vista di Soraya Luca non riesce a trattenere le lacrime. La comasca rivolge al fidanzato parole dure, il suo ultimatum.

Le parole di Soraya

“E’ importante che non ci fai soffrire”, esordisce la ragazza, che come la famiglia dello chef sta male nel vederlo così addolorato. “Tutte le persone che ti vogliono bene stanno male vedendoti così. Dicono se è giusto che rimani qui senza di me. Ti chiedo di affrontare un nuovo percorso, ti divertiti e lasciarti andare. Io ti aspetto fuori”, spiega. E poi la Ceruti lancia il suo aut aut al fidanzato: “O da domani cambi o vieni via con me”. Una scelta difficile, ma fatta per il bene di Salatino davvero provato dalla lontananza dalla sua Soraya.

La scelta di Luca

Luca ha modo di riflettere sulle parole con la fidanzata, anche dopo un confronto con i vipponi a lui più vicini. Per Salatino è una scelta difficile ma comunica la sua decisione a Soraya: “Mi sono preso un impegno e quando prendo un impegno lo devo portare avanti”. Insomma il tronista decide di proseguire il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia, però con un nuovo spirito. Soraya ed il pubblico applaudono alla scelta del romano. “E’ una scelta che faccio per il nostro futuro”, spiega il ragazzo.