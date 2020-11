Gf Vip, lo scoop di Giacomo Urtis: "L'amico speciale di Selvaggia è un calciatore che gioca all'estero"

Il "chirurgo dei vip" è entrato nella casa del Gf Vip per creare scompiglio

Dopo l'ingresso di Selvaggia Roma un altro concorrente è stato messo nella casa del Gf proprio per creare scompiglio: Giacomo Urtis, il "chirurgo dei vip" (anche se chirurgo non è). E il suo ruolo ha già iniziato a interpretarlo nel migliore dei modi: "sganciando" uno scoop. Roma, la sera stessa del suo ingresso, ha rivelato di essersi baciata in discoteca con Enock. Ma il fratello di Balotteli ha sempre negato e più di una volta ha menzionato una terza persona. Questa persona è proprio il tema dello "scandalo" di stasera: Urtis ha infatti affermato che "Il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero".

La reazione di Selvaggia Roma

Dopo la rivelazione di Urtis, Selvaggia Roma ha cambiato espressione, sembrando quasi preoccupata. Ha da subito cercato di negare, ma con poca convinzione e così Signorini ha aggiunto il carico da novanta "Per caso gioca nella Nazionale?". Roma ha continuato a far finta di nulla.

Urtis sarà ospite della casa solo per alcuni giorni, che cosa dovremo aspettarci?