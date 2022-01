Gf Vip, lite tra Delia e Soleil: la reazione di Valeria Marini è epica

(Qui sopra il video dello scontro tra Soleil e Delia con la reazione di Valeria)

L'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip purtroppo è finita per Valeria Marini e Giacomo Urtis. I due vipponi erano entrati come unico concorrente e ieri sera hanno perso al televoto. Prima dell'abbandono del reality Valeria, però, ha regalato un momento molto divertente a tutti i telespettatori.

La concorrente stellare si trovava nel mezzo tra Delia Duran e Soleil Sorge, le due hanno discusso con toni molto accesi sempre per le medesime tematiche: Alex Belli, il tradimento, le verità non dette, le bugie, i giochi, i baci, le gesti sotto le coperte e così all'infinito. Valeria Marini, come ha sottolineato anche Alfonso Signorini, si trovava tra due fuochi e si è così guadagnata per molti minuti il favore delle telecamere.

Marini però inconsapevoltmente ha fatto un gesto che rappresenta al 100% l'opinione che molti hanno su questo teatrino che va avanti da mesi. Valeriona si è tappata le orecchie stremata dalle urla delle due, con la mano poi ha chiesto che il tono venisse abbassato, insomma Valeria per il sociale! Purtroppo la showigirl è stata eliminata e non potremo assitere ad altri divertenti siparietti.

Delia, Soleil e Alex: la verità della modella

Alex Belli durante la diretta si è confrontato sia con Delia sia con Solei e il risultato è stato misero. L'attore si è tradito con le sue stesse mani dicendo cose opposte all'una e all'altra. A Delia ha detto "Io ho scelto te. Vuoi calpestare il nostro anello, simbolo del nostro amore e della nostra libertà. Se io ho un'amicizia con Sole è un'altra cosa e lei lo sa", ma a Soleil ha spiegato "Quando sono uscito da qui, ho trovato una donna che si era persa, persa di cose che non stanno né in cielo e né in terra. Tu in tre mesi hai conosciuto la mia essenza, non ti tradirò mai. Quello che ci unisce non è la sessualità, ma è tutta un'altra cosa. Vogliono etichettare quello che noi siamo". Insomma Belli sta con due piedi in una scarpa che piano piano si sta sfondando.

Dopo questa ennesima dimostrazione chiunque sarebbe arrivato al limite, infatti Delia non ha nascosto la sua sofferenza e ha dato un ultimatum al marito ("Io ti amo ancora alla follia, quindi non continuare"), ma si capiva che qualcosa non andava e anche Alfonso Signorini, rimasto sconvolto dalle parole dell'attore, si è rivolto alla modella affermando: "Io sto friggendo per quello che sta dicendo, ma come fai a sopportare tutto quello che sta dicendo".

Ecco che nella notte Duran si è confidata con Sophie Codegoni e ha rivelato il perché stia sopportando tutto questo: