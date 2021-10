Gf Vip: Vera Miales e il racconto hot sull'ultima sera insieme ad Amedeo Goria

(Nel video sopra il confronto tra Vera, Guenda e Amedeo)

Il capito Vera Miales è tutt'altro che chiuso. La fidanzata di Amedeo Goria è tornata nella casa vestita con il vestito da sposa che già aveva indossato lunedì. Vera sembrava che volesse chiedere a Amedeo di sposarla, ma alla fine si è tirata in dietro affermato che dovrebbe essere l'uomo a farlo. Ma Signorini aveva in programma un incontro-scontro tra Vera e Guenda.

Gf Vip: Guenda Goria contro Vera Miales

Alla figlia del giornalista non è piaciuto il comportamento di Vera: nè come ha gestito la questione maternità fuori dalla casa nè l'incontro con il padre dentro il programma. Guenda quando ha fatto il suo ingresso ha difeso il padre attaccando Vera:

"Io non ho niente contro di te, ma quello che penso che dall'inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello, tu non lo hai mai veramente supportato. Lo hai ridicolizzato, chiamandolo polpettino e tante altre cose. Quello che io ho notato è che il tuo desiderio era quello di venire qui, fare interviste, farti invitare. Tu sei una donna bellissima e magari questa può essere una chance per te e non ci sta niente di grave. Io me la prendo quando si gioca con la gravidanza. Io soffro di endometriosi, è una malattia di cui si parla molto poco. Manila ha parlato di paternità e maternità negata, sul tema della gravidanza non si può giocare e, permettimi, ci sono state un po' troppo di coincidenze. Hai avuto due settimane per smentire la cosa e invece hai aspettato di entrare nella casa...

Vera Miales ha ovviamente risposto: "Ho paura di parlare a questo punto. Amedeo sa bene tutto quello che è successo. Alla produzione ho portato lettere e certificati, perché tutto quello che dico è vero. Io voglio molto bene a tuo padre e a voi, per questo motivo ho deciso di tutelarlo e non raccontare delle cose". Poi Vera, rivolgendosi direttamente a Amedeo, ha voluto ricordare l'ultima notte insieme: "Ti ricordi che cosa mi hai detto l'ultima notte che ci siamo visti, prima che tu entrassi nella casa? mi hai detto Mica mi mandi in bianco alla Casa, io ti ho detto di no perché ti volevo tutelare"

Proprio perché io voglio tanto bene a lui e a voi, io capisco benissimo Manila e capisco benissimo te…". Alfonso Signorini a un certo punto abbandona lo studio quando lei prova a spiegare dell'ultima notte: "Non volevo mandarti in bianco".

Signorini cercando di sviare questo discorso ha parlato delle foto e dei paparazzi: "Sono 18 anni che lavoro in questo campo e li conosco tutti i paparazzi, ma non ne conosco nessuno di San Benedetto del Tronto". A questo punto Vera ha precisato che ci sono molte persone che le fanno le foto, anche nel suo bar.