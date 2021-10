Gf Vip, c'è il colpo di scena: Alex Belli e Nicola Pisu si baciano nella notte (VIDEO)

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella notte è scattato il bacio, anzi i baci poiché sono stati più di uno, tra Alex Belli e Nicola Pisu. Complice qualche bicchiere di troppo bevuto in occasione della festa di compleanno di Carmen Russo, organizzata ieri sera, il modella e il figlio di Patrizia Mirigliani si sono lasciati andare a momenti di intimità mordi e fuggi.

I baci (e chi è stato a prendere l'iniziativa)

A prendere l'iniziativa sono stati entrambi. In un primo momento è stato Nicola a prendere tra le mani il viso di Alex durante un ballo e baciarlo. Poi, poco dopo, Alex si è avvicinato al ragazzo e lo ha baciato a sua volta, scherzando con i coinquilini: "Questo è il mio ragazzo", ha dichiarato nell'ilarità generale dovuta al party per i 62 anni di Carmen.

Non è chiaro se i baci siano frutto di un contesto goliardico, se siano stati scoccati con l'intenzione di attirare l'attenzione mediatica o se ci sia sotto del reale interesse reciproco. Di certo c'è che arrivano come inaspettati, soprattutto perché Alex è felicemente sposato da poco.

La vita sentimentale di Alex Belli e Nicola Pisu

Proprio di recente Belli, classe 1982, è convolato a nozze con la giovane modella Delia Duran, ultima tra le sue love story dopo le modelle Mila Suarez e Katarina Raniakova, con cui è finita nel peggiore dei modi (in entrambi i casi).

Niente è dato sapere invece della vita sentimentale di Pisu. Nato nel 1989 da Antonello Pisu e Patrizia Mirigliani, imprenditrice e figlia del patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, si è sempre dichiarato single. Durante l'intervista della redazione del Gf Vip ha detto: "Non sono fidanzato ma potrebbe succedere di trovare l'amore nella casa". E chissà che non lo abbia trovato proprio in Alex.

In basso, i video dei baci tra Alex Belli e Nicola Pisu

Alex scherzando con Nicola:"Questo è il mio ragazzo"



*Nicola lo bacia*



COSA STA SUCCEDENDO STASERA ?? #gfvip pic.twitter.com/Z7N1kRk3sK — Kevin (@Kevin35116110) October 2, 2021