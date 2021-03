GF Vip 2021: il vincitore è Tommaso Zorzi

I due finalisti, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, sono sopravvissuti a quasi sei mesi di Gf Vip, a nomination, strategie, dolori, crisi, ma anche gioie, scherzi e grandi emozioni.

Durante la puntata sono stati tre i televoti, ma gli eliminati quattro, prima Zelletta, poi Dayane, Stefania e infine Pierpaolo Pretelli. Il vincitore del Gf Vip 5 è Tommaso Zorzi.

Prima di chiudere il televoto flash, e annunciare il vincitore, Signorini ha mostrato ai due finalisti, Pretelli e Zorzi, i video riassuntivi della loro esperienza nella casa, un aspetto accomuna i due: la voglia di ridere e far ridere. Nei videoclip hanno rivisto momenti belli e meno belli, di svago, di felicità fristrazione e alcuni che si erano dimenticati. I mesi passati insieme sono stati molti, "mezzo anno" come ha raccontato Zorzi.

Dopo aver spento le luci della casa - abbassando una leva nel giardino -, aver fatto un ultimo giro nelle stanze illuminate solo dalle luci d'emergenza, essersi commossi, abbracciati lì dentro un'ultima volta e aver varcato la soglia della porta rossa, Zorzi e Pretelli sono saliti sull'auto che li ha condotti nello studio, da Alfonso. Ma prima i fuochi d'artificio hanno illuminato, dall'esterno, quella che è stata la loro casa per quasi sei mesi.

Stanza dopo stanza.

Ricordo dopo ricordo.

Emozione dopo emozione.



"E' stato un turbinio di emozioni, mi sembra che sia passato tutto in uno schiocco di dita. Come quel 14 di settembre ieri notte non ho dormito per l'ansia" ha spiegato Zorzi. "Non mi scorderò mai l'incubo che ho fatto in cui tornavo a casa e mio figlio non mi riconosceva, non potrò mai scordarlo, però averlo visto questa sera mi ha fatto capire che era solo una mia paura" ha spiegato Pretelli prima del verdetto.

Qualche minuto prima dell'una e trenta Signorini ha letto il verdetto del televoto: "Tommaso Zorzi è il vincitore".

La classifica dei finalisti del Gf Vip 5