Vip in rivolta contro Ciacci: ecco chi si è scagliato contro il costumista

Un turbinio di polemiche Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Marco Bellavia, per giorni al centro di duri attacchi e derisioni da parte di alcuni dei concorrenti che mal sopportavano i suoi comportamenti e stati d’animo. Ieri il reality ha preso dei provvedimenti mai visti, arrivando a squalificare i concorrenti tacciati di bullismo.

Il comportamento di Ciacci

Prima fra tutti Ginevra Lamborghini, poi l’amara sorte è toccata a Giovanni Ciacci. Proprio il costumista è stato tra i maggiori accusatori di Bellavia, non tornando nemmeno durante la puntata sui suoi passi e tentando in ogni modo di giustificarsi. Il comportamento del toscano non è piaciuto affatto dal pubblico dal casa, che l’ha votato in massa per farlo uscire dal loft di Cinecittà. Gli atteggiamenti di Ciacci sono stati disapprovati anche da tanti volti noti del piccolo schermo, che sui social non hanno mancato di manifestare il loro disappunto.

Vip in protesta

Da Simona Ventura a Tommaso Zorzi in tanti sono intervenuti scagliandosi contro l’uomo. Soprattutto dopo la squalifica del gieffino numerose celebrieties hanno salutato con favore la sua uscita. Arianna David su Instagram scritto: “Giustizia è fatta, mi hai deluso immensamente Giovanni!“. Stesse parole pronunciate ieri da Adriana Volpe: “Abbiamo conosciuto Ciacci ed alla notizia che Marco aveva abbandonato il gioco ha saputo dire ‘ce lo siamo levati dai C’”.

Come lei anche Fabrizio Corona è apparso compiaciuto: “Saluta per sempre la televisione. La tua maschera è caduta, ora vediamo chi ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso”. Anche Licia Nunez e Patrizia De Blanck si sono unite al coro di proteste: “Certa gente non impara nulla dalla propria sofferenza”, ha scritto la Contessa. L’ex concorrente dell'Isola dei Famosi si è subito trovata d’accordo con lei: "Il karma ha colpito ancora”, ha commentato.

Sui social ha condiviso la sua reazione anche Tina Cipollari, che sperava in una punizione più severa per Ciacci: ”Pensavo fosse Ciacci il primo squalificato, peccato!” Persino l’ex gieffina Antonella Mosetti si è detta soddisfatta della squalifica: Ciacci, Ciacci, la cattiveria torna sempre al mittente. Usa le persone e poi le butta nel ce**o"