Vladimir Luxuria difende Daniele Dal Moro dalle accuse di Elenoire Ferruzzi

Al Grande Fratello Vip è scoppiata una vera e propria bufera. Ieri Elenoire Ferruzzi ha discusso con Daniele Del Moro che l’ha respinta. L’artista milanese non ci è stata, ed ha asserito che dietro il due di picche del ragazzo ci sarebbe della transfobia.

Le parole di Vladimir Luxuria

Parole pesanti che hanno scatenato l’ira di un’altra nota icona LGBT. E’ Vladimir Luxuria. L’ex politica è scesa in campo a favore di Del Moro. Con un tweet Vladi ha preso le difese del gieffino: “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans, ma ( ho conosciuto Daniele dentro il gf) questo non è il caso”, ha cinguettato la Luxuria, che ha conosciuto Daniele durante la sua permanenza nella Casa del Gf Vip nel 2019. I due stabilirono una buona intesa e l’opinionista non ha mancato di difendere il giovane rispedendo al mittente le accuse di transfobia.

Le accuse di trasnfobia

Elenoire dopo la lite con Daniele Del Moro si è infatti confrontata con Edoardo e Antonella, urlando alla transfobia: “Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me. Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’. Però che cosa? Voi non ci siete nei miei panni e non lo sapete”, ha asserito furiosa la donna, secondo la quale Daniele prova qualcosa per lei ma si vergogna del fatto che sia una transessuale: “Ma poi lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale”. Insomma niente transfobia secondo Luxuria, Elenoire avrebbe fatto meglio ad accettare il due di picche con sportività.