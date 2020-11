Gf Vip, Vladimir Luxuria choc: "Inoltrati video di nudi in chat, è revenge porn"

La denuncia dell'attivista Lgbt in un tweet

"Ricordo a tutti che inoltrare video di personaggi famosi o non famosi nudi inconsapevoli di essere ripresi è reato di “Revenge Porn”". Poche, stringate parole che però suonano di denuncia. Sono quelle twittate in mattinata da Vladimir Luxuria, attivista LGBT, che non chiarisce chi sia il protagonista delle clip incriminate ma mette a corredo del tweet l'hashtag Gf Vip lasciando intendere che si tratti di un concorrente del reality show di Canale condotto da Alfonso Signorini.

A chi chiede ulteriori chiarimenti, Luxuria ovviamente non risponde, premurandosi di rispettare la privacy del mal capitato, ma il suo cinguettio lascia intendere che qualcuno stia provando a vendicarsi di un inquilino del loft di Cinecittà. E che di certo non troverà la complicità di Vladi.