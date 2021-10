Gf Vip, nuovo round tra Volpe e Bruganelli: "A Sonia ho raccontato la mia vita privata"

Il vero show è fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Va avanti da giorni la bagarre fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dopo che quest'ultima ha pubblicato sui social una foto con Giancarlo Magalli - acerrimo nemico dell'ex co-conduttrice de I Fatti Vostri - lanciando una velenosa provocazione alla collega. Una "leggerezza", così l'ha definita la moglie di Paolo Bonolis, che ha fatto esplodere definitivamente un bomba innescata già da prima dell'inizio del reality di Canale 5.

Durante l'ultima puntata del Gf Vip è andato in scena il loro non-chiarimento, con Sonia Bruganelli che ha tenuto a sottolineare come tra loro non ci sia mai stata un'amicizia, anzi: "Non mi saluti neanche quando mi incroci dal secondo giorno! Non siamo amiche" ha specificato. Qualcosa non torna però ad Adriana, che a Casa Chi ha espresso le sue perplessità: "Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un'altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata".

La foto con Magalli

Il fatto che Sonia non la consideri un'amica è alla base di quanto accaduto: "Lei ha detto che non è una mia amica e che quindi non si è fatta problemi. Questo mi ha ferito di più - ha detto ancora Adriana Volpe - Con quella foto ha mandato un messaggio chiaro. Umanamente questo è stato un momento di leggerezza, una caduta di stile".