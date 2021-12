Gf Vip, Volpe VS Bruganelli: la lite dietro le quinte

Nella puntata di lunedì si sono rinfiammati gli animi di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, protagoniste di un acceso botta e risposta su Soleil: la prima l'attaccava duramente, mentre la seconda la difendeva a spada tratta. Una discussione proseguita nel backstage, a telecamere spente, dove le due non si sono risparmiate.

A raccontarlo è Adriana Volpe a Casa Chi: "Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere. C'è stata la pubblicità e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare il politicamente corretto per fare la buonista. Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito - ha raccontato - le ho detto: 'Sei proprio una donna insensibile, come fai a difendere l'indifendibile, cioè Soleil adesso?".

La Volpe accusa Soleil di essere finta e fare strategie: "Quella ragazza usa frasette studiate per mandare in bestia le persone". Opinioniste comprese. Poi però corregge il tiro: "Però dico anche per fortuna che c'è Soleil perché crea grandissime dinamiche e porta livelli sempre differenti di dialoghi e di racconto. E' una fuoriclasse. Un purosangue là dentro. Direi che è un personaggio da salvaguardare all'interno del gioco".

Il rapporto con Sonia Bruganelli

Al di là delle discussioni 'da copione', tra le due sembra andare meglio e Adriana Volpe non nasconde la stima che nutre nei confronti di Sonia Bruganelli: "Giorni fa ho detto delle cose carine di lei. Che io possa stimare la sua storia, quello che lei rappresenta, le sue battaglie, è vero. Ha un bagaglio culturale importante, è una donna laureata e lavora da vent'anni dietro le quinte con Bonolis, anche qui la apprezzo".