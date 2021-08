Gf Vip, nervi tesi fra Volpe e Bruganelli: zuffa al servizio fotografico

Cominciamo bene. I presupposti promettono faville - si fa per dire - e la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà su Canale 5 il 13 settembre, è una bomba annunciata. Ad accendere la miccia per il momento sono le due nuove opinioniste scelte da Alfonso Signorini, e non certo per il loro feeling esplosivo. Fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, infatti, pare che i nervi siano già molto tesi ancora prima del debutto e di andare d'accordo non se ne parla.

Qualche battutina social sfuggita nelle scorse settimane lo aveva lasciato intuire, ma l'ultima spifferata parla chiaro: le due prime donne non si sopportano, o meglio, sarebbe la moglie di Paolo Bonolis a tollerare poco la collega. La soffiata arriva dal sito DavideMaggio, che racconta di un servizio fotografico al vetriolo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Volpe e Bruganelli si sarebbero lanciate più di qualche occhiataccia sul set, rendendo l'aria irrespirabile. E il reality deve ancora iniziare...

La sesta edizione del Gf Vip

Al via lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il programma anche quest'anno è condotto da Alfonso Signorini. Del cast, invece, sono stati svelati finora soltanto i nomi di Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Qui tutto quello che c'è da sapere.