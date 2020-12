Gf Vip, fan in rivolta per i voti dal Brasile

I popolo dei social urla al complotto! Rosalida questa sera è stata la più votata dal pubblico, diventando di fatto la preferita della settimana. I fan, soprattutto di Stefania Orlando, su Twitter hanno denunciato "una votazione scorretta". I voti sarebbe arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda/Adua, rendendola così immune.

Il Codacons aveva già segnalato il televoto del Gf per dei voti arrivati dalla Spagna.

Il regolamento del Gf Vip parla chiaro i voti dall'esterno non valgono, solo quelli arrivati dall'Italia devono essere conteggiati ai fini del gioco. A votare da paesi esteri sarebbero i fan di Dayane e Rosalinda. Quanti saranno questi voti? Saranno stati fatti da account veri o falsi?

