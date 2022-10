Gf Vip, Wilma Goich e le parole shock contro Carolina Marconi

Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato alcuni momenti del confessionale di Carolina Marconi in cui ha parlato di Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Le parole di Marconi non sono piaciute in particolare a Wilma che ha prontamente risposto scatenando una lite durante la pubblicità, nonostante Carolina si fosse scusate. Carolina le ha descritte come due "marce nel cuore" per poi specificare che aveva esagerato, che stava "traducendo dallo spagnolo", ma aggiungendo però che "Sono delle rompi balle, ma non marce".

Goich è andata su tutte le furie: "Io so marcia? Siamo cattive io e Patrizia, siamo violente e aggressive, due iene. E fatemi parlare altrimenti sto zitta. Saremo anche aggressive e marce nel cuore, ma poi andiamo a raccogliere la loro sporcizia. Ci sono delle mutande lì in bagno da due settimane. Lei invece fa solo le torte. Perché non ci dice le cose in faccia? Ce l’hanno con me. Però le cose deve dirle in faccia, inutile che davanti dici cose belle e mi chiami nonnì. Poi però ho il cuore marcio".

A questo punto anche Marconi risponde e proprio nella sua risposta è contenuta una frase sulla quale Goich tornerà nella notte. "Tu aggredisci tutti dalla mattina alla sera - ha esordito Marconi - Hai trattato male anche Giaele e Gegia. Alzi la voce e sei aggressiva e lo sei anche adesso. Tu sei stata molto cattiva con Gegia che l’hai cacciata dalla cucina. Come ti permetti? Io non ho i problemi, ma li hai tu. Neghi le mele a Gegia e la cacci". E poi ecco la frase che è stata fraintesa: "E ok non ti chiamerò più nonnì perché non te lo meriti proprio. E non dire che sparlo alle spalle. Io dico le cose in faccia".

Wilma contro Carolina nella notte

A far andare su tutte le furie Wilma è stata la parte in cui Carolina dice che non la chiamerà più "nonnì" perché non se lo merita. Probabilmente l'ex moglie di Edoardo Vianello non ha ben capito cosa lei avesse detto e quindi nella notte è tornata sull'argomento pronunciando frasi anche violente, come riporta Biccy: "Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella. No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia".

"Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta. Poi ha pure detto ‘cuore marcio’. Ha chiesto scusa però l’ha detto e poi c’è l’altra frase - la cantante però ha già messo le mani avanti dicendosi pronta a chiedere scusa - Se mi dicono ‘guarda non è vero ha ragione lei’ Io chiederò scusa. Io però ti posso assicurare che ha detto quella frase. E come l’ho sentita ho detto ‘se c’era mio nipote le spaccava quella faccia'".