Wilma Goich innamorata, frecciata di Edoardo Vianello: "Sensibile al fascino maschile anche durante il nostro matrimonio"

L'interesse per Daniele Dal Moro che Wilma Goich ha descritto come una forma d'amore continua a resistere nel frastuono delle dinamiche del Grande Fratello Vip. La cantante, 77 anni, ha ammesso di provare dei sentimenti molto profondi per il 32enne di Verona che, dal canto suo, è convinto che anche lei, in fondo, sappia che il loro rapporto non possa andare oltre una semplice seppur profonda amicizia. Sulla relazione è intervenuto adesso Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich. I due sono stati insieme dal 1967 al 1978 e hanno avuto una figlia, Susanna, prematuramente deceduta a causa di una malattia.

Edoardo Vianello, frecciata alla ex Wilma Goich

"Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto" ha commentato il cantante che non ha risparmiato una frecciatina sulla ex in riferimento agli anni del loro matrimonio. "E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata", ha aggiunto Vianello, ribadendo così quanto affermato nel suo ultimo libro autobiografico, Nel continente c’ero-La favolosa storia vera del re dell’estate, secondo cui la loro relazione sarebbe finita perché la concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe innamorata di un'altra persona.

La sua versione è stata invece smentita da Wilma Goich che proprio durante il reality ha raccontato di aver mentito all'ex marito dicendo di essersi innamorata di un altro per ripicca, in risposta ai suoi continui e dolorosi tradimenti. Dopo il divorzio Goich ha avuto altre relazioni, una delle quali durata sette anni, ma non si è mai più risposata. Edoardo Vianello, invece, è convolato a nozze altre due volte: con Vania, che l'ha reso padre di Alessandro, e poi con Frida, sua attuale moglie.