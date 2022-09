Grande Fratello Vip, le lacrime di Wilma Goich per la figlia Susanna

Wilma Goich porta con sè uno dei dolori più grandi, una ferita impossibile da rimarginare nonostante il tempo e la vita che continua: la morte della figlia Susanna Vianello. La speaker radiofonica, voce di Radio Italia Anni '60 Roma nata dalla storia d'amore tra la cantante ed Edoardo Vianello, è scomparsa nell'aprile del 2020 a causa di un tumore, scoperto appena un mese prima che compisse 50 anni. A lei nelle ultime ore la concorrente del Grande Fratello Vip ha dedicato il suo racconto, incentrato sulla nostalgia incessante di non sentirla più al suo fianco.

"Negli ultimi due anni ogni volta che mi hanno fatto un'intervista ho pianto" ha confidato Wilma parlando con Charlie Gnochi: "La domanda che mi fanno è cos'è che mi manca adesso... Mi manca di essere chiamata mamma" ha aggiunto ancora. A quel punto Marco Bellavia le ha destinato un abbraccio pieno d'affetto per farle sentire concretamente tutta la sua vicinanza.

(Di seguito il video di Wilma Goich al Grande Fratello Vip)

La morte della figlia di Wilma Goich

Wilma Goich ha ricordato la figlia Susanna Vianello in diverse occasioni. "C'è un vuoto pazzesco... Edoardo soffre come me. Ci siamo tutti riavvicinati ma non è sufficiente" confidò pochi mesi dopo la scomparsa a Storie Italiane: "Susanna era unica. Unica in tutto quello che faceva. Aveva la dote di far riunire le persone".

La cantante raccontò come fosse venuta a conoscenza della malattia della figlia. "Ha fatto alcuni esami per via di una sciatica che non passava e da lì ha scoperto di avere un tumore al polmone. A me nessuno aveva detto della gravità della malattia. Ho scoperto da una conversazione tra il suo medico e un farmacista che le metastasi avevano già raggiunto le ossa. E' stato uno shock".