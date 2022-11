Wilma Goich gelosissima di Daniele Dal Moro

Nella Casa del Gf Vip è esploso un amore inatteso, quello tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due nonostante i 40 anni di differenza hanno stabilito un’intesa davvero forte. “Ho riscoperto dei sentimenti che erano assopiti”, ha affermato Wilma in settimana. Durante la puntata i vip, pungolati da Alfonso Signorini, hanno modo di parlare della particolare relazione.

La relazione tra Wilma e Daniele

Daniele mette da subito le cose in chiaro: “Credo che io e Wilma siamo due persone grandi e sappiamo cosa sono i sentimenti e sappiamo fino a dove spingerci”. Dal Moro spiega che il loro rapporto è unico, anche se non trascorrono la giornata insieme, si ritagliano sempre dei momenti per confidarsi i loro pensieri. Il veneto racconta che alla cantante ha confidato segreti che non conosce nessuno, neppure i suoi genitori.Wilma, invece, spiega che non pretende di avere una storia d'amore, vuole tenere questi sentimenti e ne è contenta: “Mi hanno fatto rinascere”.

L’accanimento verso Micol Incorvaia

Nonostante la Goich si dice sicura di non provare sentimenti d’amore per l’imprenditore, un suo atteggiamento lascerebbero pensare ad altro. E’ la forte antipatia nei confronti di Micol Incorvaia. La nuova vippona ha mostrato una particolare intesa con Dal Moro, che non è stata vista di buon occhio dalla cantante. La donna con l’amica Patrizia Rossetti ha infatti rivolto parole al vetriolo alla ragazza. “Ho notato che gli va sempre dietro, ma toppa”, asserisce la Goich in una clip facendo il gesto dell’ombrello verso la ragazza. “Fossi un uomo è l’ultima persona che guardavo”, le fa eco la Rossetti. Dei commenti velenosi che non sono affatto piaciuti al pubblico, che accusa la cantante di gelosia.