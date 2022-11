Wilma Goich innamorata di Daniele Del Moro: "Lui può fare che vuole, io so che è amore"

( Nel video le confidenze di Wilma Goich)

Fino ad ora era stata attenta a parlare di amore, ma adesso ne è sicura: di Daniele Dal Moro, Wilma Goich è proprio innamorata. La cantante 77enne si è confidata apertamente con Patrizia Rossetti e Sarah Altobello a cui sinceramente ha raccontato di sentire che quel feeling instaurato con il coinquilino del Grande Fratello Vip, di 45 anni più giovane di lei sia in qualche modo corrisposto.

"Noi siamo uguali, abbiamo le stesse paure. Lui può fare quello che vuole, ma io so, io so" ha ripetuto più volte; "Sai che è amore?" ha chiesto Patrizia; "Sì, io si" ha assicurato Wilma, felice di essere tornata a sentire delle emozioni così forti verso qualcuno. "Questi sono i tuoi sentimenti, ma i suoi?" ha chiesto ancora Patrizia; "Io non chiedo, non voglio sapere" ha detto ancora la cantante parlando così di un'alchimia che le dà molta forza in questo periodo. Nonostante i suoi sentimenti, Wilma ha comunque ammesso di essere consapevole della differenza anagrafica e di quello che potrebbero pensare gli altri dall'esterno, ma ha assicurato che per lei non ha importanza, felice di un rapporto che per ora le va bene così e la rende felice.