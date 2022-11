GF Vip, è lite tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti: "Sono avvelenata" (video)

(Scintille in cucina tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti)

Nervi tesi tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti, protagoniste di un acceso scambio di battute all'indomani della puntata del Grande Fratello Vip che ha scatenato tensioni. Le parole dette alle spalle di Micol Incorvaia sono state duramente rimproverate nel corso della diretta, prima dalla concorrente e poi dalla sorella Clizia entrata proprio per difenderla. Dispiaciute per l'accaduto, il caso pareva finito là finché oggi tra le due amiche sono emersi dei dissidi sfociati nello scontro.

Tutto è nato quando Patrizia si è avvicinata a Wilma e le ha chiesto come stesse. "Non ti preoccupare, ho già fatto la mia bella figurina... Sono avvelenata" è stata la sua risposta; "Vabbè non abbiamo ammazzato nessuno Wilma” ha affermato Patrizia tranquillizzando la coinquilina. "Non abbiamo ammazzato nessuno, ma io non sono contenta" ha proseguito Wilma. "E allora perchè ieri sera mi dicevi di esser tranquilla?" ha incalzato Rossetti a cui Goich ha risposto di aver riflettutto durante la notte e di essere scontenta di quanto successo in puntata. Alla fine le due si sono allontanate malamente e in seguito, Patrizia Rossetti si è sfogata con Edoardo Donnamaria. "Io ho fatto la battuta per sdrammatizzare perché lei è gelosa di Daniele" ha detto ancora Patrizia per spiegare di aver detto quelle parole contro Micol con l'intento di spalleggiare l'amica innamorata del ragazzo. La delusione per essersi vista trattata così, però, resta: "Non è che è perché si sente sola che deve trattarmi così. Non è l'unica a sentirsi sola".

Intanto Daniele ha chiarito ancora una volta di non essere innamorato di Wilma, ma di volere da lei solo un rapporto di amicizia. Ma "Tu non capisci che lei è davvero innamorata di te" gli ha fatto notare Oriana parlando con il ragazzo che, dal canto suo, ha ribadito di essere certo che lei sappia la natura del loro rapporto e di non volersi precludere la possibilità di parlare con lei ancora come fatto fino ad oggi.