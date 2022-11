Gf Vip, Wilma Goich positiva al Covid

Non si arresta il Covid all?interno della Casa del Gf Vip. Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, anche Wilma Goich risultata positiva al virus. A seguito del contagio dei coinquilini, che al momento sono in isolamento in hotel, i vipponi vengono giornalmente sottoposti a tamponi per evitare che il virus si propaghi. Un timore ben presto diventato realtà, ad essere risultata positiva nella giornata attuale proprio Wilma Goich, 77 anni.

Il tampone positivo di Wilma

La donna si sarebbe sottoposta allo screening giornaliero risultando contagiata. La notizia è stata data ai coinquilini da Daniele Dal Moro, a cui la produzione aveva chiesto di mantenere il riserbo. Tuttavia il veneto non l?ha fatto, rompendo il silenzio: ?Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il Covid. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un?ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto?, ha tuonato l?imprenditore molto vicino alla Goich.

I vip in isolamento

Il virus secondo il Professor Andrea Gori, direttore del reparto malattie infettive del policlinico di Milano, sarebbe entrato nella Casa del Gf Vip con le new entry del reality. Un asintomatico deve essere risultato negativo ai tamponi cui vengono sottoposti i concorrenti prima di entrare in gioco, innescando così il contagio nel Loft di Cinecittà. Ad essersi infettati sono stati Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita, oltre che Pamela Prati, tuttavia eliminata al televoto e ritornata alla realtà.

I 4 vip positivi lo scorso venerdì sono stati isolati ed oggi per loro è il quinto giorno in hotel. Qualora dovessero riuscire a negativizzarsi entro la puntata di lunedì, rientrerebbero in Casa di default. Nella scorsa puntata i quattro Vip hanno raccontato di stare bene, anche se Attilio e Patrizia hanno manifestato febbre alta e tosse. Ora non resta che comprendere le condizioni della Goich, intorno alla quale c?è grande apprensione vista l?età matura.