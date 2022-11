Wilma Goich e la dolorosa questione irrisolta con Edoardo Vianello

Wilma Goich al Grande Fratello si è aperta su uno dei drammi più forti della sua vita, la perdita della figlia Susanna, nata dall’amore con l’ex marito Edoardo Vianello. La donna è venuta a mancare nell'aprile del 2020 a causa di un tumore, scoperto appena un mese prima che compisse 50 anni.

Una malattia lunga e faticosa, durante la quale Wilma e Susanna non hanno potuto contare sull’appoggio di Edoardo Vianello. A detta della cantante l’uomo sarebbe stato troppo preso dalla nuova moglie per dedicarsi alla malattia della figlia.

L’assenza di Edoardo Vianello

La donna ha ripercorso il rapporto burrascoso che la unisce alla nuova moglie dell’ex, Frida: “Ho parlato pochissimo di lei”, dice raccontando che si conoscono poco e non si frequentano: “Siamo piacevolmente amiche”, dice ironicamente. La cantante ha rievocato i dissapori con il marito. La Goich ha raccontato di come l'ex marito abbia conosciuto l’attuale compagna, che era la colf della figlia Susanna. Dopo che Vianello si è unito a Frida ha sottratto tempo alla vecchia famiglia.

Wilma rimprovera al cantante di non esserle stato accanto nemmeno del momento più duro, la malattia della figlia, la sua degenza in ospedale, sino a quando Susanna ha esalato l’ultimo respiro. Neppure in quel momento Edoardo c’è stato per la sua famiglia. E’ stata la Goich, da sola in ospedale, a doverlo informare sulla dipartita della figlia. “Ho dovuto dirgli che Susanna non c'era più”, afferma Wilma. La cantante incolpa sia l’uomo che l’attuale compagna per questa assenza.

Una pagina struggente che ha commosso tanti. La donna dopo essersi aperta su questa parentesi dolorosa appare affranta: “Mi ero ripromessa di non parlare di questa cosa, perché è davvero brutta”. afferma, aggiungendo: “Non mi sono ancora tolta il peso, ho bisogno di ancora di un perché”. Ma l’ultima parola, l'unico che possa darle una risposta resta sempre il suo ex marito. “Non ci siamo mai confrontati, perché è successo a noi?”, spiega la cantante e Signorini le suggerisce che forse è arrivato il momento di avere un confronto tra genitori. “Lo penso anche io” conclude Wilma. Chissà che il Grande Fratello non riesca a ricucire anche questa ferita.