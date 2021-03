Gf Vip, i baci appassionati tra Zelletta e Natalia Paragoni: "Sarai la madre dei miei figli" / VIDEO

La finale del Gf Vip è iniziata con un video riassuntivo dei momenti più iconici di questa edizione da record. Subito dopo Signorini ha avvertito i vipponi che sarebbe stata una puntata molto ricca di emozioni.

Il primo a viverle è stato Andrea Zelletta, che si trova al televoto con Zorzi.

Zelletta incontra Natalia, la sua fidanzata

Signorini ha invitato Zelletta ad andare nel giardino del cucurio, dove si trova la stanza degli abbracci. Dopo un toccante video in cui la produzione ha mostrato a Andrea e ai telespettatori il suo best of, una sorpresa inaspettata. La fidanzata invece di trovarsi dall'altro lato del vetro, per l'abbraccio sicuro, è comparsa alle sue spalle.

Il concorrente era frizzato e così i due non si sono potuti abbracciare subito, le lacrime hanno iniziato a rigare il volto di Andrea che non riusciva a credere di star riabbracciando la sua amata Natalia dopo quasi sei mesi.

Natalia ha rinnovato il suo amore, affermando di amarlo più che mai. Quando Zelletta ha potuto muoversi i due si sono abbracciati e scambiati lunghi baci appassionati. Zelletta ha anche confermato quanto scritto nella lettera all'amata e affermato nei confessionali, ovvero che sarà la madre dei suoi figli.

Natalia aveva diffidato il Gf Vip dopo lo scoop sul presunto tradimento, ma per amore del compagno ha deciso di deporre l'ascia di guerra.