Gf Vip, Zelletta incontra la fidanzata Natalia Paragoni. La verità sui regali di Natale e il presunto tradimento

Il Natale per gli inquilini è stato particolare, ma per Andrea Zelletta un po' di più. Il concorrente, infatti, dopo aver scartato i regali da parte della sua famiglia, ha preso tra le mani il pensiero della sua fidanzata, ed emozionato ha letto a voce alta il biglietto che lo accompagnava “Buon Natale dalla tua ragazza spero che tu possa essere sereno per questo Natale”. Poche righe che hanno riempito di domande la mente dell’inquilino. Che ha iniziato da subito a domandarsi quale fosse il significato di tali regali e biglietto.

Da quel momento nella Casa non si è parlato d'altro e tra i vari commenti ed ipotetiche motivazioni, ce ne è stata una che ha davvero spiazzato tutti: quella di Dayane Mello. La modella infatti ha confidato a Cecilia e Tommaso di sapere che Natalia abbia dormito, questa estate, con un uomo.

Natalia e Andrea: l'incontro nella casa del Gf Vip

"Sono tranquilla, non è come pensi tu - queste sono state le prime parole di Natalia quando ha visto Andrea -. Mi dispiace di averti rovinato il Natale, ma volevo che tu avessi delle cose che ti ricordassero di me il mio profumo, un mio elastico e la scatola dell'anello a cui io tengo molto. Ho avuto come la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ti ho sempre sostenuto, e sono fiera della persona che sei, sei vero e puro. Però ho visto degli apprezzamenti che fai alle altre ragazze che a me non fai", ha ammesso tutto d'un fiato. "Di cosa ti preoccupi?", le ha domandato Andrea un po' sollevato. "Ti devi fidare di me".

Ma per la coppia i problemi non sono affatto finiti, perchè le dichiarazioni di Dayane sul presunto flirt di Natalia con un altro ragazzo, lasciano Andrea interdetto. Ma l'inquilino difende la sua ragazza: "Sapevo tutto, non abbiamo segreti. Mi fido ciecamente della mia donna", commenta sicuro delle sue parole guardando negli occhi la modella.

Natalia prende la parola ed esprime tutto ciò che sente dentro il suo cuore: "Sono venuta qua per vedere il mio uomo, avevo bisogno di parlare con lui, non ho fatto nemmeno un'intervista, non mi interessa la visibilità volevo che Andre facesse la sua strada". Andrea è emozionato e con una nuova energia ammette: "Stasera sei bellissima, e ti amo alla follia".