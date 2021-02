Gf Vip, Andrea incontra suo fratello Nicolò e si commuove: "Saremo felici insieme, apprezzo lo sforzo di nostro padre"

"Speravo in qualcosa di diverso, ma mi aspettavo questo, magari anch'io sono stato freddo ma avrei voluto un po' di comprensione verso quelle che sono le mie sensazioni e emozioni" così ha commentato Andrea Zenga in diretta tv l'incontro con il padre della scorsa puntata.

"Entrambi eravate pieni di muri, spezzare quei muri è difficilissimo e non può avvenire in pochi minuti. Che conclusioni hai tratto?" ha chiesto Signorini al concorrente, "Sarei falso con me stesso se dicessi sono contento e ripartiamo forti come non mai, è stato un primo passo. Sono state dette delle cose che non mi sono piaciute però...".

Ma Alfonso ha voluto sottolineare: "Sarà lui a chiamarti, lo ha detto anche a me 'io ho bisogno di ritrovare mio figlio'".

L'arrivo di Nicolò nella casa del Gf

"Ti voglio bene, voglio iniziare così perché penso sia la cosa più importante da dire. Sono così fiero di te, sei il migliore, vederti adesso è bellissimo, sono emozionato - così Nicolò ha salutato il fratello che dopo poco è scoppiato a piangere -. Ti voglio bene e vedere come sei stato negli ultimi giorni mi ha fatto stare male, te devi divertirti e essere sereno, non preoccuparti per me e mamma, al fuori ci pensiamo noi. I nostri amici parlano solo di te perché ci stai rendendo tutti così fieri",

"A me dispiace perché sono stato il primo - ha risposto Andrea singhiozzando e ripensando all'incontro con il padre -. Mi dispiace perché sono stato il primo solo perché sono in un programma, mi dispiace perché hai sofferto tanto, molto più di me e te lo meritavi prima te". "Io e te siamo una cosa, non mi interessa se vengo prima io o prima te, siamo sempre insieme" ha risposto Nicolò cercando di placare la sofferenza del fratello.

"Come hai visto io e lui pensiamo e ragioniamo allo stesso modo, io apprezzo lo slancio, ma avrei sperato in un atteggiamento diverso, voglio dargli il beneficio del dubbio e non fermarmi sulle impressioni - ha aggiunto l'ospite -. Perché non si è lasciato andare? non lo so, ma posso dire che la delusione e il rammarico che Nicolò ha vissuto io le ho vissute spesso, ma voglio apprezzare lo slancio, spero che non sia riuscito a esprimere tutto. Non so se riuscirò a ritrovarlo, adesso mi limito a dire che ho apprezzato".

"Niki è stupendo, merita tutto il meglio che la vita ha da offrire. Tutto quello che vorremo fare lo faremo sempre insieme con la speranza di essere felici, saremo insieme come lo siamo sempre stati" ha concluso Nicolò prima di lasciare la casa.

Alfonso ha voluto fare un'ultima domanda: "Mamma come ha preso quello che è successo?". "Lei ci ha sempre lasciati liberi di trarre le nostre conclusioni, è sempre stata presente ma non ci ha mai dato un giudizio di troppo".