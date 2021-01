Gf Vip, Andrea Zenga rivede la madre Roberta Termali e risponde al padre: "Io parlo come e quando voglio"

Da ottobre non si vedevano e grazie al Gf Andrea Zenga e sua madre si sono potuti riabbracciare, anche se separati da un vetro. Dopo aver parlato di suo padre nella scorsa diretta e durante questi giorni di permanenza, Signorini ha mostrato Zenga la risposta di suo padre Walter. "Più vado avanti nei giorni e più penso di avere piacere a raccontare la mia storia e quello che penso - ha replicato Andrea -. Ne parlo in maniera tranquilla, mi reputo fortunato. Poi, ovvio, ci sono cose che per rispetto di mia mamma e mio fratello, preferisco non affrontare, ma sono cose private. Io mi auguro che il suo messaggio sia rivolto a chi lo ha insultato. Se fosse diretto a me, dico solo che sono inevitabilmente parte della sua vita. Quindi, io parlo come e quando voglio e penso di parlare sempre in maniera molto educata e rispettosa della sua persona".

La madre di Andrea Zenga

Roberta Termali, la madre di Zenga, ha sorpreso il figlio che non vedeva da mesi. I due si commuovono e quando, finito il freeze, si sono abbracciati le lacrime sono state inevitabili. "È un'emozione che non avremmo mai vissuto grazie a questo programma. Sono una mamma super orgogliosa di te, stai facendo una cosa pazzesca e bellissima. Sto ricevendo complimenti, persone che mi scrivono e si complimentano per il ragazzo che sei. Sei disarmante per quanto sei puro e buono. Te l'avevo detto: se sarai capace di essere sempre te stesso".