Gf Vip, l'amore incompreso di Zenga e Cannavò. Signorini e Elia stuzzicano Rosalinda

"L'amore non è bello se non è messo in discussione" così il Gf Vip ha cambiato anche il famoso detto. Non c'è stata una sola storia d'amore o d'amicizia che non sia stato criticato e spesso messo in crisi per colpa delle ripetute incognite. La stessa sorte doveva toccare anche ai nuovi innamorati dell Casa: Andrea e Rosalinda.

Andrea, Rosalinda e Dayane

Dopo la decisione di Rosalinda di seguire il suo cuore, il rapporto con Dayane è colato a picco. La prima non si è sentita di aprirsi e la seconda si è sentita tradita, complice anche un po' di gelosia. Alfonso ha chiamato la coppia per parlare con loro da soli: "C'è chi vi critica perché magari rosica e chi in voi vede della strategia". "A primo impatto, per questo feeling che c'era, ci evitavamo, evitavamo gli sguardi e di parlarci. Abbiamo fatto il percorso inverso. Adesso stiamo cominciando a conoscerci. Non so cosa accadrà fuori, vivo il presente" ha risposto Rosalinda. I due stanno già pensando al fuori (il programma finirà tra 10 giorni), per Andrea non ci sono molti dubbiosi augura di sì "Le sensazione sono vere e non vedo l'ora di viverla fuori. Presentarla in famiglia? Credo la conoscano abbastanza però sì".

Dayane Mello ha allontanato Rosalinda Cannavò e ha ribadito la sua scelta questa sera: "Rosalinda è stata un pilastro del mio percorso, dopo tutto quello che abbiamo vissuto ti succede una cosa bella e non me lo hai detto. Mi hai esclusa. Tu sei così, triste tutto il giorno. Adesso ci salutiamo con buongiorno, buonanotte, buonasera. Ma lei deve fare il suo percorso. Io ho altro a cui pensare e Alfonso tu sai a cosa mi riferisco. L'affetto c'è, l'amicizia c'è, ma ora ci sono cose che non mi tornano".

Signorini e Elia stuzzicano Rosalinda

E se son rose fioriranno, ma Signorini butta benzina sul fuoco "Come ci possiamo fidare di una che è entrata Adua ed esce Rosalinda? Che era entrata come fidanzata ufficiale di Gabriel Garko ed era tutto finto. Come fidanzata di Massimiliano Morra ed era una sola. Che baciava Dayane e adesso bacia Andrea. Come rispondi a queste critiche?", ma Rosalinda risoluta ha risposto: "Credo di dover smettere di giustificarmi. Ho messo in gioco la mia vita privata fuori e se fosse stato un gioco non lo avrei fatto. Chi vuole credere alla storia tra me e Andrea mi fa felice, degli altri me ne farò una ragione".

Antonella Elia ha poi calato l'asso: "Avevi detto che non eri quel tipo di donna, ma ci è voluto meno di un giorno per deciderti". Rosalinda ha risposto "Non riuscivo più a trattenere certe emozioni".

Rosalinda Cannavò e Zenga ricevono la benedizione dall'esterno

Per la coppia, dopo le molte critiche, finalmente una gioia le parole di conforto del padre di Rosalinda.

Sai quanto ti vogliamo bene, viviti questo momento speciale. Era da tanto che non ti vedevo con gli occhi belli, lucidi, splendenti, non ti fare maltrattare, accusare da nessuno, stai tranquilla. Cerca di selezionare i tuoi amici, gli amici veri. Agli altri non dare ascolti, lasciati scivolare tutto addosso. Noi sappiamo che tu sei la verità in persona. Viviti la vita, noi siamo con te, sempre. Combatti per la tua dignità. Non farti mettere i piedi in testa da nessuno. Ti vogliamo bene.