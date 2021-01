Gf Vip, Zorzi ha intenzione di lasciare la casa. Ecco quando pensa di andare via

Durante la puntata, la 34esima, del Gf Vip i concorrenti hanno scoperto la data della finale. Questo slittamento del programma ha abbattuto un po' i vipponi. Per Zorzi è stata una nuova doccia fredda, ma ad addolcire la pilla ci ha pensato Francesco Oppini

Ma proprio sull'incontro con Oppini, a fine puntata, Zorzi torna a pensa e cerca di analizzare questo gli ha detto Oppini con Maria Teresa Ruta.

"Mi hanno fatto strano le parole di Francesco, o vuol dire bene bene o male male, forse mi voleva dire che è il caso che io esca" ha detto Zorzi alla Ruta che ha risposto con un no categorico "Nessuna delle due cose però è strano come messaggio, forse si tratta di un'offerta lavorativa". "Ma se aspettassi l'8 per uscire dici che sarebbe poco professionale?" ha chiesto ancora Tommaso a Maria Teresa.

"io ho notato che dopo un po' entro in brutti loop, la mia è una malattia diagnosticata" (parla dell'ansia) ha concluso Zorzi.

Quando finirà il programma

Il giorno della finale è stato annunciato questa sera da Alfonso Signorini: sarà il 1 marzo 2021.

Da questo venerdì il Gf tornerà ad avere due appuntamenti settimanali, ecco il calendario: