Gf Vip, le prove di Zorzi contro Adua: il social media manager pubblica la chat

Senza esclusione di colpi. Se bassi, meglio. Ormai è guerra aperta tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco, che continuano a rimbalzarsi l'outing di Massimiliano Morra. A spararlo in diretta è stato l'influencer, dopo qualche sussurro dell'attrice in Casa. "Anche a me ha detto che Massimiliano è gay" ha rivelato in confessionale, durante le nomination della settimana scorsa, usando questa come motivazione.

La rivelazione sarebbe avvenuta in hotel, qualche sera prima di entrare al Gf Vip, ma Adua continua a negare. "Ho la chat di Instagram in cui mi chiedevi la maschera e lo shampo e ci siamo visti in camera tua dopo" ha detto Zorzi durante la puntata di ieri sera, nel bel mezzo del loro ennesimo scontro, chiedendo pubblicamente l'aiuto del social media manager: "Chiedo al mio staff di tirare fuori quella chat. Non avrei motivo di mentire".

E mentre in Casa continuano ad accusarsi a vicenda di essere falsi, ecco le tanto invocate prove. Tra le storie Instagram di Tommaso Zorzi è stato pubblicato lo screenshot della conversazione di quella serata con Adua, in cui si danno appuntamento nella camera di lei per scambiarsi una pomata. L'incontro, dunque, c'è stato. Di cosa si sono detti in camera, però, non c'è traccia, solo la parola di Tommaso contro quella di Adua. Si potrebbe credere a lui, che come ha detto più volte non avrebbe motivo di mentire, oppure a lei, che ieri sera in puntata ha ammesso di averlo detto in Casa, chiedendo pubblicamente scusa a Massimiliano e a tutte le persone che si sono sentite offese da questo gesto. L'unica certezza è che far calare il sipario su questa vicenda sarebbe stato di gran lunga più elegante.