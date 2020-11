Gf Vip, Tommaso Zorzi accusato di bullismo dal padre di Massimiliano Morra

Massimiliano Morra ha ricevuto una sorpresa, poco prima di essere eliminato dalla casa del Gf Vip, il padre con il quale non ha mai avuto un legame profondo. Dopo un breve confronto tra i due è stato incluso anche Tommaso Zorzi al quale il padre di Morra voleva dire due cose.

Tommaso Zorzi accusato di bullismo

Il signor Morra non le ha mandate a dire e a preso le difese del figlio secondo lui più volte deriso dai suoi coinquilini: "Sono deluso da te perché tu l'altra sera hai messo in scena un teatrino di cattivo gusto, non mi aspettavo che tu ne facessi parte, voi avete riso di una persona che non era presente, io parlo come persona di 60 anni e non come padre di Massimiliano. Tu sei entrato qui dicendo che hai sofferto perché in passato sei stato deriso e hai fatto la stessa cosa". "Quello che ho subito io nella mia vita sono state cose reiterate per anni, non una cosa di due minuti. Non abbiamo preso in giro nessuno". Zorzi ha poi chiarito ancor meglio la sua posizione dopo l'uscita dalla Casa del signor Morra: "Io mi sono dovuto difendere da te che hai più di 30 anni e da tuo padre che ne ha 60, in diretta tv e non aggiungo altro".

L'incontro tra padre e figlio

I due non hanno avuto molto tempo di confrontarsi, Massimiliano ha esternato la sua gioia nell'aver ritrovato Adua. "Devi tiare fuori gli attributi, non pensare troppo alle cose, la gentilezza non sempre ripaga. Usa come la Contessa qualche vaffa", peccato che Massimiliano non potrà attuare i consigli paterni