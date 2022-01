Gf Vip, Zorzi durissimo con Katia Ricciarelli: "Vorrei poterle dare della 'vecchia scrofa'"

Fuori Katia. Questo il grido che a furor di popolo rimbalza da giorni tra social, chat e gruppi di ascolto del Grande Fratello Vip. Le ultime sparate della Ricciarelli, che fin dal suo ingresso in Casa non si è certo contraddistinta per dolcezza e apertura mentale, sono state tacciate di razzismo, sessismo, misoginia e chi più ne ha più ne metta. E non del tutto a torto.

Quello "scimmia" buttato là parlando di Lulù, definita sempre da lei "la principessa con le gambe aperte" che ha invitato ad "andare a scuola nel suo Paese", è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di insulti, frasi aggressive e scivoloni decisamente poco inclusivi nei confronti degli altri concorrenti (dal "ricch***" dato ad Alex Belli, alla violenza con cui più volte si è rivolta a Miriana Trevisan, fino al recentissimo "Giacomo Urtis è una donna"). Così, mentre l'acqua straborda e la soprano continua a scivolare su se stessa, in tanti chiedono la sua espulsione che però, a quanto pare, non arriverà stasera, "né mai" si sostiene a questo punto.

A fare la voce grossa anche Tommaso Zorzi. Il vincitore della passata edizione del reality di Canale 5, che non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti di diversi concorrenti di quest'anno, ha eletto definitivamente la sua 'peggiore'. Katia Ricciarelli, appunto, e a poche ore dalla diretta sbotta su Twitter: "Vorrei poter dare della 'vecchia scrofa' alla Ricciarelli con la stessa facilità che ha lei nell'usare il termine 'ricchi0ne'. Ma per fortuna ho un'educazione che me lo impedisce". Un tweet che fa il pieno di like e risolleva il vespaio.

Il tweet di Tommaso Zorzi

Verranno presi provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli?

Nel comunicato diffuso dalla produzione sulle anticipazioni di stasera si parla soltanto di "una puntata incandescente e ricca di colpi di scena", senza fare riferimento alla polemica che ha travolto Katia Ricciarelli. Gli autori non hanno specificato se ci saranno provvedimenti disciplinari nei suoi confronti, ma certamente la vicenda non passerà in sordina.