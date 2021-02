Gf Vip, Dayane, Rosalinda e la bisessualità. L'attacco di Zorzi

La semifinale del Gf Vip non poteva non trattare il momento complicato vissuto da Dayane, Rosalinda, l'amore e la nomination. Zorzi fin dalla scorsa puntata ha aspramente criticato la modella per non aver scelto di salvare l'amica pur di mandare al televoto Stefania.

In particolare l'influencer ha accusato Mello di aver finto l'innamoramento per Rosalinda Cannavò per strategia. Pace è stata fatta, soprattutto per i toni usati, ma Zorzi rimane comunque scettico riguardo al coming out della modella.

"Lei ha sempre rivolto accuse anche nei miei confronti per la storia con Francesco, forse io sono stato più tagliente. Io non credo a questo innamoramento e penso che l'abbia confessato quanto è stata messa alle strette, dopo settimane di atteggiamenti che effettivamente erano strani nei confronti di Rosalinda" ha dichiarato Tommaso.

Dayane e l'amore passato per Rosalinda

Durante la semifinale Dayane ha voluto specificare che il suo amore per Rosalinda è nato mesi fa e non si riferisce ad adesso, sarebbe passato ora. "Io non dico che provo un amore adesso, ma che due, tre, mesi fa le ho voluto tantissimo bene. Lasciamo perdere le mie esperienze precedenti con le donne, che è una cosa mia. Tre mesi fa non ne ho parlato per proteggere mia figlia Sofia che a casa mi guarda".

"Non ci credo. Le avance con Rosalinda ci sono state. Puoi dire che ci hai provato con Rosalinda e non sei stata ricambiata, non che ti eri fermata tu. Perché il ti amo c'è stato. Inoltre, quando ti era stato chiesto di chiarire il tuo sentimento, e parliamo di tre mesi fa, tu avevi parlato di amicizia. Insomma, non ci sto capendo più niente" con queste parole Tommaso ha risposto alla modella.

Dayane, Rosalinda, Samantha, Stefania... un poker di donne, fortissime. Tutte vogliono la finale... e le chiacchiere stanno a zero. #GFVIP pic.twitter.com/frexYmVEgg — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2021