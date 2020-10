GF Vip, Tommaso Zorzi spara a zero su Pierluigi Diaco

Giorno dopo giorno Tommaso Zorzi si dimostra uno dei personaggi più necessari al GF Vip per dare forma alla naturale predisposizione di un format che si regge anche, soprattutto, sul pettegolezzo. Da che reality è reality, con il passare di un tempo che in una bolla televisiva deve sembrare infinito, è sempre capitato che gli inquilini della Casa di Cinecittà arrivassero a sparlarsi alle spalle. Ma in questa edizione accade sempre più di frequente che gli stessi malignino più o meno bonariamente non tanto sui diretti interlocutori con cui avere subito uno scambio anche furente volto a un (si fa per dire) chiarimento, ma su chi non fa parte del gioco e, come tale, non può ribattere. Almeno non contestualmente.

Dopo le critiche a Lorella Cuccarini a cui lei ha replicato via social (per vedere se interverrà di nuovo sulle ultime affermazioni toccherà tenere un occhio su Instagram), adesso Tommaso Zorzi ha rivolto la sua attenzione a Pierluigi Diaco, verso cui ha palesato tutta la sua, manco a dirlo, antipatia.

“Uno che ha fatto delle figure orrende è… Come si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo, Pierluigi Diaco!”, ha esordito Zorzi commentando l’intervista del conduttore a Corinne Clery durante il programma estivo di Rai Uno ‘Io e Te’: “Una roba che tu lo guardi e ti viene male e ti chiedi perché. Nel suo programma, con i suoi ospiti tratta male tutti. Li invita, gli rode il cu** che son venuti, li tratta malissimo…”. E ancora: “Oppure quando davanti alla telecamera uno degli operatori ha sbagliato ed passato davanti alla telecamera durante la diretta. Gli è partita la ciavatta: ‘Perché c’è gente qua che non sta ferma e si muove. Se stessimo tutti un po’ più fermi certe cose non succederebbero…’” ha aggiunto ancora Zorzi con tanto di imitazione del conduttore, per il divertimento dei compagni che, considerando le risate, pare proprio abbiano apprezzato il siparietto dell’influencer.

Ora non resta che aspettare il giorno in cui Zorzi riserverà belle parole per un personaggio del mondo dello spettacolo: sarebbe interessante osservarlo e ascoltarlo anche in quella veste, almeno una volta.