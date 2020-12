Gf Vip, la confessione di Tommaso Zorzi a Malgioglio: "Mi sono innamorato di Francesco Oppini"

L'influencer, in crisi per essere rimasto nella Casa senza il suo amico, si sfoga con Cristiano che lo mette davanti all'evidenza

(Nel video Tommaso Zorzi si confida con Cristiano Malgioglio)

Tommaso Zorzi non riesce a riemergere dalla crisi in cui è sprofondato da quando Francesco Oppini ha lasciato la Casa del Gf Vip. L'influencer sente moltissimo la sua mancanza, al punto da piangere e isolarsi dal resto del gruppo. Preoccupato per le sue condizioni, Cristiano Malgioglio è andato a portargli un po' di conforto e la loro chiacchierata si è trasformata in una confessione a cuore aperto.

Il cantautore va dritto al punto: "Ho visto che hai un'affettuosità incredibile con Francesco. Ora spiegami una cosa, ma devi essere sincero. La tua voglia di avere Francesco nella casa, che qui può succedere di tutto, anche avere degli innamoramenti, da cosa dipende? Voglio capire da te, ma sii sincero. Ti sei innamorato di lui? Avresti voluto avere un uomo come lui nella tua vita? Non puoi avere questi momenti di abbandono totale per un amico. Quello che ho percepito io è che tu ti sei innamorato di Francesco".

Tommazo Zorzi: "Mi sono innamorato di Francesco"

Spiazzato dalla domanda, Zorzi ha risposto facendo molta fatica: "Sarò onesto", ma non riesce a proseguire e scoppia a piangere. Malgioglio lo abbraccia: "Ho vissuto i tuoi drammi, forse più di uno. Il problema è che magari ci innamoriamo delle persone che non sono come noi, sono etero. Francesco, etero e fidanzato, che ti può dare tutta l'amicizia possibile ma non ti può dare altro". Tommaso ha continuato: "Io ho molto rispetto degli amori altrui. Anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori, ci sarebbe stato del grande rispetto. Però se tu mi chiedi se mi sono innamorato di Francesco non te lo posso negare. Cosa ti nego? È evidente". Tommaso ha anche spiegato che sapeva fin dall'inizio che non sarebbe potuto esserci niente di più di un'amicizia con Francesco e ha parlato di un rapporto unico: "Ha una sensibilità rara da trovare in un uomo. Mi capiva al volo, era premuroso. Mi bastava guardarlo un secondo che capivo come stava e viceversa, una simbiosi che non mi era mai capitata con un altro uomo. Mi sono innamorato di questa sua parte - ha spiegato - Non è facile trovare una persona che ha un profondo rispetto nei tuoi confronti, rispetta tutti i tuoi limiti e i tuoi lati più deboli e allo stesso tempo cerca di mettere in comune le sue debole con le tue per farti sentire meno solo".

Malgioglio, dopo averlo ascoltato, gli ha consigliato di dire tutto a Francesco: "Ora ti voglio vedere allegro, altrimenti mi fai ricordare cose mie del passato. Se c'è qualcosa mi chiami. Devi dire a Francesco 'Hai fatto bene a uscire. Non mi vergogno di dirti che mi sono innamorato di te ed è bellissimo. Dillo. Anche io all'Isola dei Famosi mi ero innamorato di Francesco Coco e mica mi vergognavo di dirlo".