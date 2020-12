Gf Vip, Maria De Filippi racconta Tommaso Zorzi. Il siparietto delle fotocopie

Per lei Zorzi farebbe "fotocopie e caffè", anche se vorrebbe condurre uno dei suoi programmi. La puntata post Natale del Gf Vip si è aperta con un regalo per l'influencer che ha potuto conoscere, finalmente, Maria De Filippi. La conduttrice ha regalato a Tommaso un momento intimo, divertente e speciale.

"All'inizio secondo me recitava il ruolo di quello volutamente sprezzante e arrogante, poi ho visto altri aspetti, l'ho guardato più attentamente. Vedevo i suoi occhi andare a destra e a sinistra e mi sembrava a volte impaurito. Ho iniziato a vederlo con tenerezza. Ho visto come aveva pudore del suo sentimento per la mamma. L'ho visto litigare e discutere, ma lo solo con le persone che stima" ha spiegato Maria a Signorini prima dell'incontro con Zorzi.

Al momento dell'incontro Tommaso non poteva credere ai suoi occhi: "Mi sto sentendo male Alfonso, ma non ci credo! È come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi!". E così Maria ha deciso di fargli un provino: fare due fotocopie per la conduttrice.

Maria ha raccontato a Zorzi di aver letto tutta la sua scheda, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e ha aggiunto che hanno anche qualcosa di simile entrambi litigano con le persone che stimano.

Maria De Filippi si presenta ai concorrenti

Zorzi poi è tornato dai compagni ed ha aspettato che Maria si presentasse e salutasse anche ai compagni. De Filippi ha augurato a tutti loro un buon ultimo dell'Anno e un felice 2021. "L'appuntamento con voi due volte a settimana ci tiene molta compagnia, è un periodo difficile".