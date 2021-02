Gf Vip, Tommaso Zorzi è il terzo finalista

Dopo Dayane e Pierpaolo, anche Tommaso Zorzi è entrato a far parte del gruppo dei predestinati alla finale. La corsa al titolo si fa sempre più vicina e difficile tra nomination strategiche da evitare e da fare. Il 1 marzo, giorno dell'ultima puntata, si avvicina e in molti hanno inziato ad "affilare i coltelli" in vista degli scontri settimanali.

Il nuovo finalista del Gf Vip

A contendersi l'ambito posto erano Rosalinda, Tommaso e Andrea Zelletta e se per molti il risultato era quasi scontato per i tre un po' meno. Zorzi ha vinto con una percentuale del 61%.

Il pubblico nelle scorse settimane ha scelto i primi due finalisti: Dayane e Pierpaolo. La prima a diventare immune alle nomination è stata la modella brasiliana, il sencondo è stato Pierpaolo Pretelli.

Zorzi e il tentativo di abbandonare la casa

Durante la scorsa puntata è stata eliminata Maria Teresa Ruta, Zorzi, che l'aveva nominata, è caduto in un limbo in cui il panico ha avuto la meglio, il concorrente ha infatti cercato di abbandonare la casa del Gf. La porta rossa però era chiusa a chiave e questa sera Signorini ha voluto spiegare il perché.