Gf Vip, Zorzi: "Quando ho capito che mi piaceva Francesco lo evitavo"

(Nel video Tommaso Zorzi si confida con Stefania Orlando)

Sono giornate difficili per Tommaso Zorzi e non solo per la mancanza di Francesco Oppini, che venerdì ha lasciato la Casa. L'influencer è preoccupato per le confidenze fatte a Cristiano Malgioglio sui sentimenti che prova nei confronti dell'amico. Non ha paura che certe dichiarazioni rovinino la loro amicizia, "se così fosse meglio perderlo che trovarlo", ha detto a Stefania Orlando, ma prova imbarazzo per averle esternate. La soubrette lo ascolta e prova a vederci chiaro: "L'hai scoperto nell'ultimo periodo no? Anche se fosse rimasto non glielo avresti mai detto penso". "Ma va, cosa gli dico? - risponde Tommaso - Io appena me ne rendo conto scappo. Infatti nell'ultimo periodo lo evitavo, se lui veniva qua io andavo di là".

Stefania è convinta che Francesco se ne sia accorto, ma quello non è un problema per Tommaso: "Non sono preoccupato di quello. Un conto che se ne è accorto lui, un altro è che se ne parli. Nemmeno lo so se è amore, Cristiano l'ha definita una passione". La Orlando lo tranquillizza: "Di cosa ti devi preoccupare? Hai detto una cosa bellissima, hai lasciato andare il tuo cuore. Certo, sarebbe più bello essere ricambiato, ma è bello anche provarle certe emozioni".

Tommaso Zorzi: "Con un omosessuale sarebbe stato meno imbarazzante"

Tommaso è molto scosso, ma anche consapevole di provare un sentimento importante: "Questo mi aiuta sicuramente per il futuro, perché mi sono sbloccato. Io mai avrei intaccato il mio orgoglio a questi livelli". Stefania non è d'accordo e lo invita a non vergognarsi: "Un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l'altra persona. Non hai fatto nulla, hai soltanto aperto il tuo cuore. Non stare così. L'amore va dove vuole. Se una donna mi dovesse dire che è innamorata di me, io sarei lusingata, anche se sono eterosessuale". Zorzi, però, le spiega: "Con un etero è diverso. Con un omosessuale te la puoi giocare ed è meno imbarazzante se non sei corrisposto".