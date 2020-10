Gf Vip, tensione tra Zorzi e Oppini: la lite a colazione

(Nel video la discussione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini)

Il videomessaggio di Matilde Brandi ha portato scompiglio nella Casa del Gf Vip. La soubrette ha sparato a zero su Tommaso Zorzi - definito una "primadonna" a cui ha consigliato di "fare un passo indietro ogni tanto" - ma soprattutto su Maria Teresa Ruta e Guenda, cosa che non è piaciuta affatto all'influencer. Soprattutto, però, Zorzi non ha digerito il fatto che il resto dei compagni non ha preso una posizione in merito.

La lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Nemmeno il suo amico Francesco Oppini, con cui ha avuto un acceso scontro questa mattina a colazione. "Alla luce di tante altre cose che mi hai detto qua dentro, non mi sei più piaciuto" gli ha detto senza mezzi termini Tommaso, continuando a condannare le parole di Matilde: "Ha detto cattiverie su di me, su di loro...". "Dovete rispettare il parere di uno che il giorno dopo magari non ha voglia di tornare sul discorso" ha tagliato corto Oppini, mandando l'amico su tutte le furie: "Allora alzati e vai di là. Ti sei seduto qua che già stavamo parlando di questo".

Francesco si alza per andarsi a fare il caffè (e per non far degenerare la discussione), ma innervosito incalza dalla cucina: "Posso avere la libertà di non parlarne? Per me è finita ieri, punto". "A me non piace il fatto che tu non prendi mai una posizione netta" tuona Zorzi. I due amici sembrano ai ferri corti.