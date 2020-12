Gf Vip, la crisi di Zorzi dopo l'abbandono di Francesco Oppini

(Nel video Tommaso Zorzi dopo l'uscita di Francesco Oppini)

Francesco Oppini ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip. Una decisione comunicata a Tommaso Zorzi poco prima di uscire, durante la puntata di venerdì, lasciandolo di stucco. L'influencer infatti, pur sapendo che il suo amico stava vivendo un forte combattimento da giorni e stava pensando seriamente di abbandonare il reality, non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere e appena rimasto solo è crollato.

Durante la pubblicità, Tommaso si è sfogato in lacrime con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: "Un secondo stiamo scherzando in camera e il secondo dopo mi dici che te ne stai andando. Sabato c'è la festa, ci divertiamo, facciamo l'ultima serata e lunedì te ne vai. Cosa ti cambiano 3 giorni, su 80? Magari sto reagendo così perché sono fatto così io. È uno shock". Zorzi avrebbe voluto che Oppini restasse fino a lunedì - come ha scelto di fare Elisabetta Gregoraci - concludendo l'avventura sabato sera con una grande festa. "Saresti stato male anche lunedì", provano a farlo ragionare Stefania e Maria Teresa, ma lui insiste: "Mi ha sempre detto che ci dovea pensare, me l'ha detto due minuti fa. Da quando me lo dice a quando se ne va sono passati 5 minuti di orologio".

Alfonso Signorini a Tommaso: "Non pensare alla tranvata di adesso, pensa al dopo"

Tommaso è molto deluso dal comportamento di Francesco e non riesce a trattenere le lacrime. A consolarlo ci pensa Alfonso Signorini, che gli dà ragione ma lo sprona: "Non pensare alla tranvata in faccia che ti prendi adesso, pensa a quello che ti aspetta fuori. Questa è la storia di un'amicizia che mica finisce qua".

Le parole di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi

Appena arrivato in studio, Francesco Oppini ha subito un confronto con Tommaso, che lo ascolta molto provato: "Fidati, è stata una decisione maturata in una ventina di giorni, non nell'ultima settimana. Questa cosa non mi ha fatto dormire bene la notte e non te lo dicevo per non disturbarti, ma credimi che scegliere di uscire adesso è stato solo e unicamente per evitare di portare avanti una decisione che era già stata presa. Voglio che pensi a dopo, a tutto quello che verrà quando tutto finirà. Era meglio adesso che lunedì, perché poi ci sarebbe rimasta una settimana intera. Voglio che domani vi divertiate, so che è difficile, ma è difficile anche per me. È una decisione atroce, avrei pestato un merdone comunque, scegliendo una cosa o l'altra, me ne prendo la responsabilità. La cosa che vi chiedo, perché da fuori siete ancora più belli che da dentro, è di farvi forza e tu devi stare su". Parole che non hanno consolato troppo Tommaso: "Sono rimasto male perché quando ho saputo che sei stato messo davanti a una scelta avrei preferito avere un paio di giorni in più. Se questa è la scelta che ti fa stare bene io sicuramente non starò qui a farti pesare il mio malumore, ma ti prometto che domani mi divertirò". Ora per Zorzi, senza il suo amico Francesco, sarà tutta in salita.