Gf Vip, Zorzi-Orlando lo scontro continua. Stefania: "Io non sto con Tommaso perché è forte"

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono una delle coppie più amate di questo Gf Vip 5. La loro complicità, ironia e il loro affetto ha divertito migliaia di italiani, ma dopo la prima lite - a seguito della nomination di Zorzi - la loro amicizia sembrava tornata più forte di prima.

Ad allontanare i due questa volta uno scivolone di Stefania: chiedere sia a Tommaso sia a Cecilia Capriotti di fingere una lite per creare una dinamica.

E proprio su questo argomento, e sulla presunta gelosia della showgirl, si è aperta la trentaduesima puntata del GF Vip.

Zorzi e la "gelosia" di Stefania

Durante una festa, organizzata nella casa, a tema Brasile Zorzi ha ballato con Dayane, questo ha fatto infuriare Stefania Orlando. "Per sua stessa ammissione - ha spiegato Tommaso - lei ha avuto questa reazione perché si è sentita come se io l'avessi messa in secondo piano. Dayane non è mai stata la mia migliore amica qua dentro, ma ciò non toglie che se io ho intenzione di farmi una serata con qualcuno lo possa fare. Io non l'ho vista come se fosse la nemica numero uno di Stefania".

"Io vorrei dire che non è che sono gelosa di Tommaso a prescindere - ha ribattuto Stefania Orlando -, siccome con Dayane ci sono stati dei precedenti anche nella scorsa puntata, lei mi ha detto che io le faccio pena e ci sono rimasta male, non mi ha nemmeno chiesto scusa. Io sto con Tommaso perché è una persona piacevole, non perché è forte, quando Tommaso interagisce con altre persone non è mai successa una cosa del genere, per me non è una questione di percorso, tutto quello che è successo qui non è che si è verificato insieme a Tommaso".

Stefania e la proposta delle finte litigate

Zorzi e Capriotti, durante la settimana, si sono confrontati ed è emerso che Stefania avrebbe chiesto di fingere di litigare a entrambi. Tutti e due avrebbero rifiutato, ma il dubbio in Zorzi rimane in quanto ha iniziato a dubitare dei comportamenti dell'amica. L’influencer avrebbe rifiutato e la cosa sarebbe finita lì, ma Cecilia ha aggiunto che la Orlando avrebbe rivolto a lei la stessa richiesta, con il medesimo esito. “Poi mi ha detto che stava scherzando”, ha aggiunto la concorrente. Rivelazioni che gettano ombre sulla figura di Stefania e che lasciano intendere stia mettendo in campo una serie di strategie ai fini del gioco.