Gf Vip, cena al veleno tra Zorzi e Pepe: tra i due litiganti vince la faccia di Oppini

Francesco Oppini è appena entrato e già regala uno dei meme più divertenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Merito del pungente botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe - altra new entry della seconda puntata - che si è consumato a cena al termine della diretta.

"A 28 anni la carriera comincia a tramontare" ha fatto notare Zorzi alla modella, che non l'ha presa benissimo. "Dipende pure dalla genetica e da come ti poni" ha risposto, ma l'influencer continua: "Hai una professione B oltre alla modella". La replica di Franceska è a dir poco velenosa: "Te la dico così ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia e gestione aziendale, oddio! Ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella studio anche?". Zorzi è perplesso: "Amore, io ti sto facendo delle domande in maniera carina. Stai tranquilla. Anche io sono laureato in economia. Sono domande che ci facciamo per conoscerci. Ti ho chiesto cosa fai, non ti ho chiesto quanti soldi hai in banca, di chi sei figlia e dove vuoi comprare casa. Però mo vado a lavare i piatti perché mi rode il c***".

Tra i due litiganti a vincere è la faccia di Oppini, che si guarda intorno imbarazzato, mentre beve un bicchiere d'acqua in cui probabilmete vorrebbe affogare pur di non assistere a una scena simile. E sui social non passa inosservato, tanto da piazzarsi in cima ai trend topic. "Ci ha regalato il meme del mese" commentano in molti, condividendo il frame della scena - qualcuno addirittura lo definisce "l'eroe inconsapevole di questo Gf Vip". Vedremo se sarà davvero così, ma la partenza è ottima.

Più guardo il meme di Oppini e più muoio dalle risate, ci ha già regalato il meme del mese 😂#GFVIP pic.twitter.com/xEI3IC1VY1 — TeamLH (@SaraDelo__) September 19, 2020

OPPINI GIÀ MEME DOPO NEANCHE 24 ORE 🚀 #GFVIP pic.twitter.com/IX6Dvd1z9g Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 19, 2020