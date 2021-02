Gf Vip, Zorzi vs Salemi: "Ti sei allontanata da tutti, non incolpare noi"

Giulia Salemi è ai ferri corti con Tommaso Zorzi, nonostante si conoscano da anni il loro rapporto all'interno della casa ha subito una notevole frenata. Durante la puntata di questa sera Signorini non poteva non toccare l'argomento e dopo alcuni filmati esplicativi con confessionali e discussioni e così Salemi ha scoperto cosa pensano gli altri inquilini, tra cui Stefania Orlando. "Questa clip mi fa rimanere scioccata io ci sono stata per lei, ho cercato di aiutarla, consolarla, sono tre settimane che non sto bene ed è sotto gli occhi di tutti. Mi prendi in giro, avrei preferito che certe cose me le dicessi in faccia. Io da un momento all'altro sono rimasta sola, c'è proprio un accanimento contro di me". Zorzi ha subito risposto: "Se c'è una persona che si è isolata, sei stata tu, ti sei voluta isolare tu, per stare con Pierpaolo, stare insieme, risolvere le vostre cose. Quindi è ovvio che il tempo che rimane è poco e lo devi dividere con gli altri, ma non dire che ti abbiamo lasciato sola e siamo tutti contro di te, nessuno è contro Giulia".

Ad avvalorare quanto detto da Tommaso anche le dichiarazioni degli altri concorrenti che hanno sottolineato come la situazione sia diventata ingestibile: litigi continui e aria pesante. "Io accetto tutto perché mi metto in discussione, mi sembra diventato tutto troppo eccessivo, adesso ho l'ansia nel parlare e dire qualsiasi cosa. Non ce la faccio, sarò sbagliata io" ha risposto Salemi.